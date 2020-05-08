Во Владивостоке 12 мая начнутся отключения горячей воды

8 Май 2020 2020-05-08T08:38:28+03:00

Это связано с ежегодными гидравлическими испытаниями системы водоснабжения

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Во Владивостоке с 12 мая начнутся ежегодные весенне-летние гидравлические испытания. Они будут проходить поэтапно в различных районах города.

С 12 по 18 мая горячее водоснабжение ограничат для части жителей Первореченского и Ленинского районов, получающих тепло от ТЭЦ «Восточная». Также без ГВС останутся жители Ленинского района, получающие тепло от Владивостокской ТЭЦ-2.

С 18 по 25 мая горячей воды не будет во Фрунзенском и части Ленинского, а также Первореченского районов, получающих тепло от Владивостокской ТЭЦ-1.

С 25 мая по 1 июня гидравлические испытания пройдет Голдобинская теплотрасса — ограничат ГВС у жителей Первомайского района, получающих тепло от ТЭЦ-2.

С 15 по 22 июня без горячей воды останутся люди, живущие в Советском районе и части Первореченского, которые получают услугу от объединенной котельной «Северная».

На сайте мэрии Владивостока энергетики просят жителей города с пониманием отнестись к отключениям, поскольку требованием Правил технической эксплуатации тепловых сетей проведение гидравлических испытаний невозможно без отключения от системы горячего водоснабжения.

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ИСТОЧНИК KP.RU