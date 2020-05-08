2020-05-08T08:51:19+03:00
Общество

Магазины "Фреш 25" могут оштрафовать на 300 тысяч рублей по итогам прокурорской проверки

Проверка показала, что в супермаркетах не соблюдается масочный режим, недостаточно санитайзеров, а фрукты и овощи не расфасованы по отдельным пакетам [фото]
Алексей САМУСЬКОВ
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Прокуратура Ленинского района проверила магазины сети "Фреш 25"Прокуратура Ленинского района проверила магазины сети "Фреш 25"Фото: Алексей САМУСЬКОВ
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Во Владивостоке продолжаются прокурорские проверки по соблюдению действующего ограничительного режима. Сегодня, 8 мая, сотрудники прокуратуры Ленинского района проверили, как соблюдают правила в магазинах сети "Фреш 25" на Свтеланской, 198 и на Черняховского 5А.

Министерство промышленности и торговли Приморского края ужесточило требования для магазинов. Персонал и посетители теперь обязаны носить маски и соблюдать дистанцию. А Роспотребнадзор рекомендовал и вовсе запретить продажу продуктов без фасовки. На практике же оказывается, что многие торговые точки трактуют эти требования по-своему, что приводит к нарушениям.

Так в двух проверенных прокуратурой магазинах сети "Фреш 25" фрукты и овощи продаются без фасовки. Продукция, как и раньше, лежит на витринах, и любой желающий может ее потрогать, что является нарушением. Единственное нововведение здесь - это наличие одноразовых перчаток и скромная табличка, призывающая граждан воспользоваться этими перчатками. Никто, естественно, людей не просит надеть перчатки.

Фрукты не расфасованы по отдельным пакетам. Но для удобства покупателей есть одноразовые перчатки Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Фрукты не расфасованы по отдельным пакетам. Но для удобства покупателей есть одноразовые перчаткиФото: Алексей САМУСЬКОВ

- Мы не стали фасовать всю продукцию по одной простой причине. Человеку, например, нужен только один или два помидора, а в упаковке по 5-6 штук. Если понадобится меньше, придется нарушать упаковку и все равно перекладывать продукты вручную. Мы обсудим с руководством и выделим отдельного консультанта, который будет взвешивать и паковать продукты для покупателей, - отметила сотрудница супермаркета на Черняховского 5А.

Еще одно нарушение, которое выявили сотрудники прокуратуры, это отсутствие контроля за соблюдением масочного режима среди покупателей. Люди без каких-либо проблем проходят в магазин, и не важно, есть на них маска, или нет. Отсутствуют также объявления, которые бы предупреждали посетителей об административной ответственности за подобные нарушения.

Люди старшего поколения все же более внимательно следят за своим здоровьем и используют защитные средства по назначению Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Люди старшего поколения все же более внимательно следят за своим здоровьем и используют защитные средства по назначениюФото: Алексей САМУСЬКОВ

Кроме того, согласно рекомендации Роспотребнадзора, на входе в супермаркет должны быть дезинфицирующие средства, а у каждой кассы также должен быть санитайзер. В магазинах же для покупателей есть по одному санитайзеру, которые расположены не на входе, а сразу за кассами, перед выходом.

В магазинах для покупателей есть только один санитайзер Фото: Алексей САМУСЬКОВ

В магазинах для покупателей есть только один санитайзерФото: Алексей САМУСЬКОВ

По большому счету данная работа проводится с разъяснительной целью. Многим предпринимателям нужно в простой и понятной форме донести то, что написано в рекомендациях и законах. Например сотрудники должны раз в два часа менять одноразовую маску, а так называемые многоразовые тканевые маски не всегда сертифицированы, а значит нет никакой гарантии в том, что она как-то защищает от распространения заразы.

Впрочем, нарушают действующий режим не только предприниматели, но и граждане. Среди тех, кто пренебрегает защитными средствами, есть как и молодые люди, так и пожилые приморцы, находящиеся в группе риска. Люди почти не пользуются установленными в помещении санитайзерами, редко используют перчатки при взвешивании фруктов и овощей, а также не всегда заходят в магазин с маской.

Нарушают режим не только сотрудники супермаркета, но и простые покупатели Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Нарушают режим не только сотрудники супермаркета, но и простые покупателиФото: Алексей САМУСЬКОВ

Прокуратурой Ленинского района внесены представления об устранении нарушений. Сейчас решается вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Должностным лицам грозят штрафы от 10 до 50 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 100 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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