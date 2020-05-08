Клещи Приморья становятся все агрессивнее

8 Май 2020 2020-05-08T08:59:06+03:00

Клещевым энцефалитом в этом году в крае никто не заболел Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на дератизацию и акарицидную обработку активность кровососущих насекомых в крае растет

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686 человек были покусаны клещами на территории Приморья с начала этого года. Около 28% из этого числа — дети до 17 лет, сообщает территориальное управление Роспотребнадзора.

Отмечается необычная серьезная активность клещей во Владивостоке его пригородах. Лишь за последние семь дней почти два десятка клещей обнаружили на себе жители микрорайона Снеговая Падь, районов Заря и БАМ, станций электрички Седанка, Ботанический сад, Сахарный ключ, Весенняя, Садгород, Океанская и Чайка. Как и ранее, активность клещей регистрируется на острове Русский, в районе бухт Лазурная и Щитовая.

«29 территориальных образований Приморья уже вошли в число районов, где прогрессирует активность клещей. В числе территорий, где чаще всего случается присасывание — зоны отдыха, включая морские побережья, кладбища, а также дачные поселки Надеждинского района: Соловей ключ, Кипарисово, Сиреневка, Мирный, Тавричанка, Раздольное, Ключевой», — сообщает Роспотребнадзор.

Власти края проводят дератизацию и акарицидную обработку. Заключено 870 договоров на данный вид работы — 88,8% от плана — на 20 территориях края, уточняет ведомство.

Случаи заболевания клещевым энцефалитом среди жителей края не зарегистрированы. Но в 51 клеще обнаружены боррелии (12,2%), в четырех — эрлихии, (1%), в 25 — риккетсии (6%), в одном клеще, снятом с жителя Уссурийска, — антиген вируса КВЭ.

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ИСТОЧНИК KP.RU