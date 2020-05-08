Фонтан кипятка хлещет рядом с Некрасовским путепроводом во Владивостоке

8 Май 2020 2020-05-08T10:31:49+03:00

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Мощный прорыв трубопровода стал причиной пробки на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Авария произошла на сетях, расположенных под мостом. На место ЧП уже выехали специалисты, которые разбираются в причинах протечки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777684" frameborder="0"></iframe> Во Владивостоке произошла коммунальная авария.Видео: dps.control

Вода бьет мощным потоком вверх, но к счастью, фонтан направлен не на проезжую часть. Однако на участке уже образовалась внушительная пробка. При этом в направлении Гоголя транспорт движется замедленно из-за ЧП, в обратную сторону затор вызывают зеваки, желающие запечатлеть необычное зрелище.

В направлении путепровода образовалась внушительная пробка. Фото: dpskontrol125rus

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/777687" frameborder="0"></iframe> Прорыв на коммунальных сетях во Владивостоке.Видео: demio_vl

ОБНОВЛЕНИЕ

– На месте перемычки между двумя теплоисточниками в районе Некрасовского путепровода произошло повреждение. Специалисты оперативно выехали на место, перекрыли воду и в данный момент исследуют повреждение. Порыв и дальнейшие ремонтные работы не затронут потребителей: на данном участке нет домов, подключенных к горячему водоснабжению (ГВС). Все жители данного района получают услугу ГВС в полном объеме. Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, – прокомментировали в «Дальневосточной генерирующей компании».

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ИСТОЧНИК KP.RU