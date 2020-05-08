Фонтан кипятка хлещет рядом с Некрасовским путепроводом во Владивостоке
Мощный прорыв трубопровода стал причиной пробки на Некрасовском путепроводе во Владивостоке. Авария произошла на сетях, расположенных под мостом. На место ЧП уже выехали специалисты, которые разбираются в причинах протечки.
Во Владивостоке произошла коммунальная авария.Видео: dps.control
Вода бьет мощным потоком вверх, но к счастью, фонтан направлен не на проезжую часть. Однако на участке уже образовалась внушительная пробка. При этом в направлении Гоголя транспорт движется замедленно из-за ЧП, в обратную сторону затор вызывают зеваки, желающие запечатлеть необычное зрелище.
В направлении путепровода образовалась внушительная пробка. Фото: dpskontrol125rus
Прорыв на коммунальных сетях во Владивостоке.Видео: demio_vl
ОБНОВЛЕНИЕ
– На месте перемычки между двумя теплоисточниками в районе Некрасовского путепровода произошло повреждение. Специалисты оперативно выехали на место, перекрыли воду и в данный момент исследуют повреждение. Порыв и дальнейшие ремонтные работы не затронут потребителей: на данном участке нет домов, подключенных к горячему водоснабжению (ГВС). Все жители данного района получают услугу ГВС в полном объеме. Все работы на теплосетях выполняются с соблюдением всех установленных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, – прокомментировали в «Дальневосточной генерирующей компании».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU