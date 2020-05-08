«Окна Победы»: жители Владивостока присоединились к всероссийскому флешмобу и украсили свои дома к 9 мая

8 Май 2020 2020-05-08T12:03:21+03:00

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На календаре уже 8 мая – это значит, что на носу празднование одного из самых патриотически важных событий России – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Жители Владивостока уже вовсю готовятся к знаменательной дате и создают в своих домах праздничное настроение. Так дальневосточники присоединились к всероссийской акции «Окна Победы». У многих получилось очень даже недурно. Украсить свои окна может каждый желающий, достаточно включить фантазию и применить весь творческий потенциал.

У многих получилось очень даже здорово. Фото: Сергей Тарасов.

- Чтобы стать участником всероссийского флешмоба, достаточно оформить окна квартиры, дома или офиса тематическими изображениями. Это могут быть рисунки, фотографии или надписи, посвященные Победе. Можно придумать свой сюжет или скачать готовые трафареты с сайта акции. По задумке организаторов «Окна Победы» украсят город и еще раз напомнят о юбилее праздника, - отмечают в пресс-службе администрации Владивостока. - Отметим, к акции активно присоединились школы Владивостока. Ученики, находясь дома, вырезают из бумаги и картона аппликации и рисуют тематические картины. Затем педагоги используют их в оформлении окон учебных заведений.

Поучаствовать в акции может каждый желающий. Фото: Сергей Тарасов.

И самое главное – процесс создания оконного шедевра и сам результат можно зафиксировать на фото и видео, чтобы опубликовать на своей странице в соцсети. В самом посте можно поделиться историей Победы своей семьи, поблагодарить героев Великой Отечественной войны и поздравить всех с праздником.

Сопровождайте публикации хэштегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и отмечайте аккаунт администрации Владивостока в Instagram @adm_vlc.

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ИСТОЧНИК KP.RU