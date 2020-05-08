Олег Кожемяко ответил на вопрос, будет ли смягчение режима в Приморье после 12 мая

8 Май 2020 2020-05-08T15:22:25+03:00

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Отвечая в эфире радио «Комсомольская правда» на вопрос, целесообразно ли отменять сейчас ограничения в регионе, губернатор Приморья Олег Кожемяко сказал, что ориентироваться надо на указания, данные центральным оперативным штабом.

- Все очень просто и понятно. Пока у нас прирост заболеваемости 4,9, 5% в сутки, бывают некоторые дни и больше. Когда он у нас не будет превышать 2%, когда мы будем соответствовать по количеству проведенных тестов по соотношению к числу проживающих, то есть когда увидим, что действительно это заболевание пошло на спад, тогда можно будет говорить о поэтапной отмене режима самоизоляции и режима повышенной готовности. После 12 мая мы, исходя из ситуации, пока не планируем принимать решения по снятию ограничений, - сообщил губернатор.

Олег Кожемяко стал гостем радиомарафона «Музыка против коронавируса», который прошел 8 мая. Смотрите эфир в записи на сайте «Комсомольская правда – Владивосток».

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ИСТОЧНИК KP.RU