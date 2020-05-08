Блокпосты заработали на въезде в Находку

8 Май 2020 2020-05-08T19:26:29+03:00

Пробки в районе блокпостов на въезде в Находку. Фото: dps_nakhodka Фото: Сергей БАЛАНОВ

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Специальные пропускные посты для контроля всех въезжающих появились на въезде в Находку со стороны Фокино и со стороны Партизанска. Первый - в поселке Душкино, второй - на перекрестке перед Врангелем. Здесь же стоят бетонные блоки, частично преграждающие проезд, сообщает «КП-Владивосток».

Специальные меры ввели с 6 утра 8 мая. Всех въезжающих и выезжающих останавливают инспекторы ГИБДД и проверяют документы. Движение разрешено только некоторым категориям граждан и только в случае крайней необходимости.

Останавливают каждую машину. Поэтому уже с самого утра в районе блокпостов образовались большие пробки.

Напомним, каждый пятый заболевший коронавирусом в Приморье – из Находки. Всего несколько дней назад власти говорили о четверых заболевших, а сегодня уже не меньше 135.

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ИСТОЧНИК KP.RU