2020-05-09T03:23:11+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде на 9 мая

В День Победы в крае будет облачно и дождливо
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Синоптики рассказали о погоде на 9 маяСиноптики рассказали о погоде на 9 маяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На приморскую погоду 9 мая влияет поле пониженного атмосферного давления. Некоторые районы с утра скованы туманом, местами идет небольшой дождь. Умеренный ветер берет направление с юга. Температура воздуха +9...+22 градуса, сообщают синоптики портала "Примпогода".

Во Владивостоке с самого утра облачно и туманно, временами моросит. Вечером по дальневосточной столице прокатится небольшой дождь. Южные и юго-восточные ветра в первой половине дня будут умеренными, во второй - усилятся. Температура воздуха 11...13 градусов со знаком плюс.

В Уссурийске, как и во Владивостоке, сегодня переменная облачность, вечером ожидается небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный вечером до сильного. Температура воздуха 16...18 градусов выше ноля.

В Находке на небе стоит переменная облачность, вечером выпадут незначительные осадки в виде дождя. Умеренный ветер направляется с юга и юго-востока. Температура воздуха +14...+16 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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