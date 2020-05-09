«Сталин улыбается»: как в Приморье в 1945 году узнали об окончании войны

9 Май 2020 2020-05-09T04:26:51+03:00

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Это произошло в Приморье ранним утром. Московские телеграфистки передали связистам Владивостока: «Девочки, война кончилась…». Радостная весть всколыхнула сердца. 9 мая объявили нерабочим днем, и толпы людей, одетых в свои самые лучшие наряды, заполнили улицы.

В краевом правительстве поделились хроникой исторического дня: Владивосток. «В полдень на Вокзальную площадь города начали стекаться колонны трудящихся… Люди идут взявшись под руки, в обнимку и со слезами на глазах. Колышутся знамена транспаранты, и над каждой колонной – портрет вождя… и кажется – Сталин улыбается, Сталин радуется, Сталин идет и в этот час вместе с нами… Секретарь Владивостокского горкома партии товарищ Борисов открывает торжественный митинг, предоставляет первое слово члену ЦК ВКП(б), депутату Верховного Совета СССР, секретарю Приморского крайкома партии тов. Пегову... Его слова трижды прерываются громовым «ура». Торжественные звуки Государственного гимна СССР плывут над площадью».

На митинге в честь грандиозной победы выступили командующий Тихоокеанским Военно-Морским флотом адмирал Юмашев, мастер завода имени Ворошилова тов. Морозов, учитель-орденоносец тов. Рыбина, секретарь крайкома ВЛКСМ тов. Солдатов. Вечером город был иллюминирован, состоялся фейерверк».

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом году в России большую часть праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, перенесли. Новая дата станет известна тогда, когда в стране стабилизируется эпидемиологическая обстановка. Однако проигнорировать этот день было нельзя. Муниципальные и региональные власти разработали для приморцев программу на 9 мая так, чтобы можно было почтить память погибших и отпраздновать победу, не выходя из дома. Посмотреть все запланированные мероприятия можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU