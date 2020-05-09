Студентам ДВФУ из-за коронавируса продлили электронное обучение

9 Май 2020 2020-05-09T08:00:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Министерство науки и высшего образования 8 мая выпустило приказ, касающийся обучения студентов в российских вузах. В одном из пунктов указывается, что с 12 мая необходимо временно приостановить посещение обручающимися образовательных учреждений. Связано это, конечно же, с пандемией коронавируса.

Руководство Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке уже отреагировало на документ: электронное обучение студентов продлили с 12 по 31 мая.

Посмотреть приказ можно на официальном сайте Министерства. Кстати, в нем также говорится, что дистанционно может пройти как промежуточная аттестация студентов, так и государственная итоговая аттестация. В ДВФУ уже разрабатывают порядок действий, для того чтобы в случае чего подтверждение квалификации прошло без помех.

- После тестирования и утверждения мы доведем всю информацию, касающуюся аттестации, до студентов и преподавателей, - рассказали в пресс-службе университета.

Напомним, ДВФУ в числе первых российских вузов перевел студентов на дистанционное обучение. Доступ к информационно-образовательным сервисам получили 20 тысяч студентов и 2,5 тысячи преподавателей. Ранее период электронного обучения в ДВФУ был установлен до 30 апреля и позже продлевался до 11 мая.

К ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU