Студентам ДВФУ из-за коронавируса продлили электронное обучение
Министерство науки и высшего образования 8 мая выпустило приказ, касающийся обучения студентов в российских вузах. В одном из пунктов указывается, что с 12 мая необходимо временно приостановить посещение обручающимися образовательных учреждений. Связано это, конечно же, с пандемией коронавируса.
Руководство Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке уже отреагировало на документ: электронное обучение студентов продлили с 12 по 31 мая.
Посмотреть приказ можно на официальном сайте Министерства. Кстати, в нем также говорится, что дистанционно может пройти как промежуточная аттестация студентов, так и государственная итоговая аттестация. В ДВФУ уже разрабатывают порядок действий, для того чтобы в случае чего подтверждение квалификации прошло без помех.
- После тестирования и утверждения мы доведем всю информацию, касающуюся аттестации, до студентов и преподавателей, - рассказали в пресс-службе университета.
Напомним, ДВФУ в числе первых российских вузов перевел студентов на дистанционное обучение. Доступ к информационно-образовательным сервисам получили 20 тысяч студентов и 2,5 тысячи преподавателей. Ранее период электронного обучения в ДВФУ был установлен до 30 апреля и позже продлевался до 11 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU