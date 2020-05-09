В Приморье свыше 800 человек инфицированы коронавирусом

9 Май 2020 2020-05-09T06:46:35+03:00

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За минувшие сутки в Приморье выявили еще 45 случаев заражения COVID-19. С начала эпидемии и до сегодняшнего дня, 9 мая, в крае лабораторно подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция" 808 жителям региона. Из них успешно выздоровели 150 человек, 10 пациентов скончались.

Напомним, прочитать последние новости о коронавирусе в регионе можно здесь. Согласно статистике, темпы прироста заболевших в Приморье остаются на очень высоком уровне, а большая часть вновь выявленных подхватывает болезнь в кругу семьи или от коллег на работе. Краевые власти убедительно просят жителей сидеть дома и без уважительных причин не выходить на улицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU