Побратимы Владивосток и Сан-Диего отметили День Победы телемостом

9 Май 2020 2020-05-09T07:14:45+03:00

В эфире прозвучали слова поздравления и «Катюша» на пианино в исполнении американской девочки

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В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне члены общественной организации городов-побратимов Владивостока и Ассоциации городов-побратимов Сан-Диего – Владивосток провели онлайн конференцию, посвященную торжественным мероприятиям, проходящим в эти дни в России и США.

В условленное время участники видеомоста вышли на связь в Zoom. Во Владивостоке в этот момент было 11 утра, в Сан Диего – 8 вечера. Почетным гостем стал Луис Кришок, генеральный консул США во Владивостоке, он подключился из Москвы, где в этот момент было 4 часа ночи.

Участники видеоконференции традиционно поделились воспоминаниями о своих родственниках и знакомых, участвовавших во Второй мировой войне, рассказали, как отмечают этот день по разные стороны океана.

В Приморье участники акции «Сад памяти» высадили рядом со своими домами саженцы деревьев в память о героях, отдавших жизни за освобождение Родины от фашистских захватчиков. Очень многие в рамках всероссийской акции Окна Победы украсили окна квартир и офисов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами и словами благодарности в адрес ветеранов.

В небе над Сан-Диего пролетел самолет с 30-метровой георгиевской лентой. Планируется, что 9 мая аналогичная акция состоится в небе над Нью-Йорком.

Участники телемоста городов-побратимов еще раз напомнили друг другу об опасности попыток пересмотра итогов Великой Отечественной войны. Отмечено, что это может привести к далеко идущим последствиям в будущем – росту проявлений национализма, ксенофобии, дискриминации и других деструктивных явлений, что, к сожалению, имеет место быть в ряде стран в настоящее время.

В ходе телемоста настроение задавали дети. Стихи и песни о войне в их исполнении вызвали улыбки и аплодисменты. А дочь одного из американских участников телемоста сыграла «Катюшу» на пианино.

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ИСТОЧНИК KP.RU