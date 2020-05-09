2020-05-09T08:59:54+03:00
Общество

Люди, прошедшие войну: на подпорной стене во Владивостоке появились душевные картины

Художники изобразили людей, вернувшихся с фронта к родным
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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На подпорной стене во Владивостоке появились душевные картины. Фото: мэрия ВладивостокаНа подпорной стене во Владивостоке появились душевные картины. Фото: мэрия Владивостока
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Художники из группы ADVANCE TEAM украсили подпорную стену во Владивостоке на Верхнепортовой, 12в. Теперь на ней написаны счастливые лица солдат, вернувшихся с войны, и их родных. Работы граффитисты завершили как раз в канун Дня Победы.

Предложение облагородить подпорную стену в сердце города художникам поступило от управления по делам молодежи. Это далеко не первое сотрудничество властей и художников.

- Все, что вы делаете - очень важно и нужно. Мы будем и дальше поддерживать талантливую молодежь и выделять средства для того, чтобы во Владивостоке появлялось все больше такой красоты, - обратился к авторам работы глава города Олег Гуменюк.

Мэр в числе первых оценил настенное творчество.

Художники изобразили людей, вернувшихся с фронта и празднующих Победу. Видео: мэрия Владивостока.

Как рассказывают сами авторы, при создании картин им хотелось отойти от тягостных и депрессивных ассоциаций, связанных с войной.

- Идея была в том, чтобы передать именно восторг и радость - те эмоции, которые испытывали люди, встречая Победу, возвращаясь домой к детям и женам,- рассказал художник-оформитель Сергей Мотофанов.

Художники хотели передать радость от встречи солдат с родными. Фото: мэрия Владивостока

Художники хотели передать радость от встречи солдат с родными. Фото: мэрия Владивостока

Надо сказать, что им удалось не только показать счастливые эмоции, но и привнести их окружающим. Приморцы пришли в восторг от новых граффити и вовсю благодарят художников за красоту.

- Ребята, вы такие молодцы! Очень круто, - пишут жители в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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