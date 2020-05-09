АО «Восточный Порт» приняло участие в праздновании Дня Победы во Врангеле

9 Май 2020 2020-05-09T12:00:43+03:00

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Сотрудники АО «Восточный Порт» и волонтёры Фонда «Восточный Порт» сегодня, 9 мая, поздравили ветеранов Врангеля с Днём Великой Победы. Из-за сложной ситуации, связанной с распространением COVID-19, все массовые мероприятия в микрорайоне пришлось перенести на более поздний период. Тем не менее, коронавирус не стал помехой портовикам, чтобы передать ветеранам Великой Отечественной войны тёплые слова поздравлений, цветы и подарки.

Вместе с представителями Дома культуры, Совета ветеранов, а также администрации посёлка Врангель сотрудники Порта и волонтёры Фонда поблагодарили за Победу, за великий подвиг ветеранов-фронтовиков Виктора Юркова и Михаила Котовцева, вышедших на балконы. Праздничным подарком для Виктора Степановича и Михаила Тихоновича стала песня «Смуглянка», прозвучавшая в исполнении воспитанницы ДК Врангеля Кристины Зиминой.

В торжественной церемонии принял участие управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак

Участники праздничного мероприятия сердечно поздравили с 75-летием Победы ветеранов «Восточного Порта», трудившихся в тылу в годы Великой Отечественной войны. Слова благодарности пенсионеры также приняли стоя на балконах и у раскрытых окон, тематически оформленных в рамках всероссийской акции #окна_Победы. Программа праздничных мероприятий в честь 9 Мая завершилась возложением цветов к Мемориалу памяти погибшим воинам-приморцам в посёлке Береговом. В торжественной церемонии принял участие управляющий директор АО «Восточный Порт» Вадим Байбак.

– Отдать дань уважения ветеранам, почтить память павших на полях сражений героев – наш святой долг, – отметил Вадим Байбак. – День Победы – это символ мужества нашего народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла. Мы будем всегда чтить память тех, кто дал нам мирное небо над головой.

Участники праздничного мероприятия сердечно поздравили с 75-летием Победы ветеранов Врангеля

С праздником Великой Победы!

В ходе праздничных мероприятий, чтобы обезопасить родственников ветеранов и себя от возможного заражения инфекцией, участвующие в акции волонтёры и работники Порта использовали необходимые средства личной защиты – маски, перчатки, дезинфицирующие препараты и закрытую одежду.