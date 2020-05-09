2020-05-09T12:25:28+03:00
Общество

Ветераны Приморья получали музыкальные поздравления на 9 мая у себя во дворах

К почетным гражданам заезжали артисты и дарили им песню
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Ветераны Приморья получали музыкальные поздравления на 9 мая у себя во дворах. Фото: краевое правительствоВетераны Приморья получали музыкальные поздравления на 9 мая у себя во дворах. Фото: краевое правительство
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В этом году День Победы впервые праздновался в городах и селах Приморья по-домашнему. Не было ни Парада Победы, ни традиционного массового шествия «Бессмертного полка». Все торжественные мероприятия были отсрочены на неизвестный срок - пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка в крае.

Чтобы выказать уважение героям нашей страны, ветеранам, власти придумали акцию «Концерт одного артиста во дворе ветерана». Название говорит само за себя.

С 12:00 по всему краю возле частных и многоквартирных домов звучали звонкие голоса артистов, исполняющих военные песни. Музыканты выступали для тех, кто отстаивал страну под натиском фашистских захватчиков. У каждого из выступающих была повязана «Георгиевская ленточка» на груди и заранее подготовленное именное музыкальное поздравление для героя.

Одно из первых поздравлений сегодня прозвучало для ветерана ВОВ Николая Москаленко.

Во время войны мужчина состоял в артиллерийском дивизионе и сопровождал военные грузы из Приморья в столицу. Позже - участвовал в военных действиях против Японии. На фронте у Николая Яковлевича погибли два брата, а под Сталинградом отдал жизнь за Победу отец.

А теперь представьте, какого было 19-летнему герою, ощутившему все ужасы войны, ровно 75 лет назад, в свой день рождения, получить новость об окончании войны. Да, этим самым, нет, уже не парнем - мужчиной, был Николай Яковлевич. Сегодня, 9 мая, ему исполнилось 94 года.

Кроме Николая Яковлевича именные поздравления на День Победы, несмотря на объявленную в крае самоизоляцию и перенос всех мероприятий, получили около тысячи ветеранов Приморья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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