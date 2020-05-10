Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 10 мая 2020 года: небольшие дожди и сильный ветер

10 Май 2020 2020-05-10T03:00:10+03:00

В Приморье сегодня погоду определяют фронтальные разделы. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, возможы грозы

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Сегодня, 10 мая, в Приморье погоду определяют фронтальные разделы, сообщает "Примпогода". Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные, возможны грозы. На побережье местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью +5...+10°C, днем +9...+22°C.

Во Владивостоке будет облачно, но с прояснением, небольшой, утром умеренный длождь, местами туман. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

В Уссурийске облачно с прояснением, утром дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +18...+20°C.

В Находке облачно, в первой половине дня дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +15...+17°C.

ИСТОЧНИК KP.RU