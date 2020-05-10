В Приморье прекращены поиски пропавших Никиты Верещагина и Михаила Шульги

10 Май 2020 2020-05-10T04:05:08+03:00

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В Приморье завершены поиски 12-летнего Михаила ШУльги и 13-летнего Никиты Верещагина. Подростки ушли из специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. Артёма.

Когда сотрудники учреждения обнаружили пропажу двух детей, они тут же обратились в полицию и к волонтерам. Выяснилось, что Михаил Шульга был одет в джемпер с длинным рукавом тёмно-серого цвета, спортивные штаны тёмно-синего цвета и сланцы синего цвета, а на Никите Верещагине была футболка синего цвета, шорты синего цвета и сланцы чёрного цвета.

Найти двух мальчиков 12-13 лет, которые были обуты в сланцы, не составило труда. Они возвращены в школу-интернат, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Полиция и волонтеры благодарят всех участников поисков.

ИСТОЧНИК KP.RU