2020-05-10T06:57:10+03:00
Общество

В Артеме водитель Subaru насмерть сбил 14-летнего подростка

Подросток перебегал дорогу вблизи сфетофора на красный свет
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Водитель Subaru насмерть сбил 14-летнего подросткаВодитель Subaru насмерть сбил 14-летнего подросткаФото: 25.mvd.ru
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В Артеме водитель Subaru Outback насмерть сбил 14-летнего подростка, который перебегал дорогу вблизи сфетофора на красный свет.

ДТП произошло в районе дома № 25 по улице Фрунзе. 30-летний водитель Subaru ехал со стороны Владивостока в Артем. На подъезде к сфетофору автомобиль сбил пешехода - 14-летнего подростка. В момент ДТП пешеходам горел красный сигнал светофора.

В результате ДТП подросток получил тяжелые травмы и был доставлен в лечебное учреждение. Несмотря на все усилия медиков он скончался.

Установлено, что водитель в момент ДТП был трезв. Его стаж вождения -11 лет. За нарушения правил дорожного движения в 2020 году он не привлекался.

По факту ДТП проводится проверка. Для выяснения обстоятельств произошедшего назначено проведение ряда исследований и экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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