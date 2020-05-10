2020-05-10T07:08:59+03:00
Общество

«Доброфлот» провел праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в посёлках Приморского края

Мини-концерты прошли в Южно-Морском, Ливадии, Новом Мире и городе Большой Камень
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Группа компаний «Доброфлот» поздравила жителей Южно-Морского, Ливадии, Нового Мира и Большого Камня с Днем ПобедыГруппа компаний «Доброфлот» поздравила жителей Южно-Морского, Ливадии, Нового Мира и Большого Камня с Днем Победы
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9 мая группа компаний «Доброфлот» провела серию праздничных концертов в поселках Южно-Морской, Ливадия, Новый Мир и городе Большой камень.

Все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию

Все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию

Сотрудники компании вместе с профессиональными артистами объехали дворы жилых домов, поздравляя жителей с Днем Победы. Форма поздравления выбрана соответствующая современным санитарным требованиям: все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Перед началом творческих номеров ведущие рекомендовали жителям окрестных домов не выходить на улицу и следить за концертом с балконов и окон.

Ведущие призывали горожан наслаждаться представлениями с балконов и окон и не выходить на улицу

Ведущие призывали горожан наслаждаться представлениями с балконов и окон и не выходить на улицу

«Цель нашей акции – создать в условиях карантина и изоляции максимально праздничное настроение всем жителям и тем немногим ветеранам, проживающим в местах размещения наших производственных предприятий, – отметил управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. – От себя лично и от лица всего многотысячного коллектива «Доброфлота» поздравляю наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Спасибо за мирное небо над головой!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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