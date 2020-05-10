«Доброфлот» провел праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в посёлках Приморского края
9 мая группа компаний «Доброфлот» провела серию праздничных концертов в поселках Южно-Морской, Ливадия, Новый Мир и городе Большой камень.
Все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию
Сотрудники компании вместе с профессиональными артистами объехали дворы жилых домов, поздравляя жителей с Днем Победы. Форма поздравления выбрана соответствующая современным санитарным требованиям: все участники были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Перед началом творческих номеров ведущие рекомендовали жителям окрестных домов не выходить на улицу и следить за концертом с балконов и окон.
Ведущие призывали горожан наслаждаться представлениями с балконов и окон и не выходить на улицу
«Цель нашей акции – создать в условиях карантина и изоляции максимально праздничное настроение всем жителям и тем немногим ветеранам, проживающим в местах размещения наших производственных предприятий, – отметил управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов. – От себя лично и от лица всего многотысячного коллектива «Доброфлота» поздравляю наших дорогих ветеранов с Днем Победы. Спасибо за мирное небо над головой!»
ИСТОЧНИК KP.RU