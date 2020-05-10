Автоматизированные модульные автопарковки появятся во Владивостоке в следующем году

10 Май 2020 2020-05-10T08:26:41+03:00

В этом году московская компания «СПК-Инжиниринг» поставит все необходимые компоненты

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Во Владивостоке в 2021 году появятся автоматизированные модульные парковки. Их во Владивосток поставит московская компания «СПК-Инжиниринг».

В этом году подрядчик, выигравший конкурс, поставит во Владивосток шесть механизированных автопарковок.

Сами модульные быстровозводимые механизированные парковочные установят на Светланской, 56, Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13, ещё два модуля появятся на Семёновской, 18».

По условиям контракта, в каждой системе должно быть не менее 12 парковочных мест. Доступ будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление – с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина – 210 см, а высота -197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса не более 2800 кг.

В этом году будут поставлены и смонтированы сами конструкции парковок из металлокаркаса, в следующем году планируется установить на этих парковках фасады.

ИСТОЧНИК KP.RU