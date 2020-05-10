2020-05-10T11:21:43+03:00
Общество

Дожди прекратятся, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю

Первых осадков на неделе стоит ждать уже во вторник
Василий ПОЛИКАРПОВ
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По мнению синоптиков, дождливая погода в Приморье будет в первой половине неделиПо мнению синоптиков, дождливая погода в Приморье будет в первой половине недели
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Синоптики озвучили прогноз погоды в Приморье на следующую неделю с 11 по 17 мая, сообщает "Примпогода".

Циклон, во власти которого Приморский край оказался в праздничные выходные, в ночь на вторник, 12 мая, переместится на Сахалин. Дожди в Приморье прекратятся, но ненадолго.

Уже днем, 12 мая, к краю подойдет очередной циклон, дожди возобновятся. При облачной погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. А это значит, что минимальная температура будет в пределах +1…+10 °С, а максимальная +10…+17 °С, на севере края при этом воздух будет прогреваться слабее.

Во второй половине недели этот циклон уйдет на Сахалин, и погода в Приморье начнет налаживаться. Дожди постепенно прекратятся, появятся прояснения в облаках. Дневная температура начнет повышаться.

Во Владивостоке до середины недели также временами будут идти небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +4…+7 °C. Максимальная температура +11…+15 °C, во второй половине недели температура повысится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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