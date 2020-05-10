Дожди прекратятся, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю
Синоптики озвучили прогноз погоды в Приморье на следующую неделю с 11 по 17 мая, сообщает "Примпогода".
Циклон, во власти которого Приморский край оказался в праздничные выходные, в ночь на вторник, 12 мая, переместится на Сахалин. Дожди в Приморье прекратятся, но ненадолго.
Уже днем, 12 мая, к краю подойдет очередной циклон, дожди возобновятся. При облачной погоде уменьшится как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев. А это значит, что минимальная температура будет в пределах +1…+10 °С, а максимальная +10…+17 °С, на севере края при этом воздух будет прогреваться слабее.
Во второй половине недели этот циклон уйдет на Сахалин, и погода в Приморье начнет налаживаться. Дожди постепенно прекратятся, появятся прояснения в облаках. Дневная температура начнет повышаться.
Во Владивостоке до середины недели также временами будут идти небольшие дожди. В ночные часы температура воздуха ожидается в пределах +4…+7 °C. Максимальная температура +11…+15 °C, во второй половине недели температура повысится.
ИСТОЧНИК KP.RU