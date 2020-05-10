Приморью выделили 100 миллионов рублей на коронавирусную доплату медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных средств на сумму более 12 миллиардов рублей, предоставляемых в этом году бюджетам регионов на доплаты медикам, помогающим больным с коронавирусом.
На выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией Приморский край получит 107,946 миллионов рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 50 тысяч рублей, младший - 25 тысяч рублей. Выплаты должны проводиться в течение трех месяцев, начиная с апреля.
Всего с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 856 жителей Приморья. Тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек. Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно.
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ИСТОЧНИК KP.RU