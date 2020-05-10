Самоизоляцию в Приморье продлили до 31 мая

10 Май 2020 2020-05-10T21:48:38+03:00

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Действие ограничительных мер в Приморье продлено до 31 мая включительно. До конца месяца граждане должны оставаться дома на самоизоляции, а передвигаться можно только со справками с места работы, либо в ближайшие магазины и аптеки.

Такое решение озвучил на очередном заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в воскресенье, 10 мая, губернатор региона Олег Кожемяко. И решение вполне ожидаемое. Еще 8 мая, выступая в эфире радиомарафона «Музыка против коронавируса» на радио «Комсомольская правда», Олег Кожемяко отметил, что ориентироваться надо на указания, данные центральным оперативным штабом.

- Все очень просто и понятно. Пока у нас прирост заболеваемости 4,9, 5% в сутки, бывают некоторые дни и больше. Когда он у нас не будет превышать 2%, когда мы будем соответствовать по количеству проведенных тестов по соотношению к числу проживающих, то есть когда увидим, что действительно это заболевание пошло на спад, тогда можно будет говорить о поэтапной отмене режима самоизоляции и режима повышенной готовности. После 12 мая мы, исходя из ситуации, пока не планируем принимать решения по снятию ограничений, - сообщил губернатор.

В подтверждение его слов к 10 мая число заболевших выросло до 856. Из них тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек.

В то же время люди продолжают игнорировать масочный режим. С начала введения режима повышенной готовности в Приморье административные протоколы за нарушение введенных ограничений составили почти на 5 тысяч нарушителей. Из них 476 приморцев уже понесли наказание.

Почему вообще ждали, что с 12 мая начнется смягчение? Режим самоизоляции в Приморье продлевали уже несколько раз. В конце марта его ввели сначала на одну «нерабочую» неделю, потом продлили на весь апрель, а в конце апреля продлили до 12 мая. Причем уже тогда говорилось о том, что власти продумывают в дальнейшем поэтапную отмену ограничений. Однако если 1 мая в Приморье было только 430 заболевших, то за прошедшие 10 дней это число удвоилось. Из-за вспышки заболевания закрыли на карантин Находку.

В этих условиях режим будут только ужесточать. Контроль за соблюдением режима самоизоляции в Приморье усилят не только на краевом, но и на муниципальных уровнях. Каждый отдельный район сам примет решение о дополнительных ограничениях, вводимых на его территории для недопущения завоза и распространения инфекции.

Исходя из складывающейся обстановки по заболеваемости и соблюдения гражданами режима повышенной готовности главам муниципалитетов переданы полномочия по принятию необходимых мер. Все они будут направлены на сокращение массового нахождения граждан на территориях пляжей, туристических объектов, пешеходно-прогулочных зон, площадок для пикников, скверов, парков, лесопарков и иных мест традиционного массового отдыха, а также на недопущение вспышек эпидемии и возникновения новых очагов.

Ввести новые ограничения муниципалитетам надо до 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU