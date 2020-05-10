За майские праздники число заболевших коронавирусом в Приморье удвоилось

10 Май 2020 2020-05-10T22:15:45+03:00

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Первая половина мая для россиян давно стала похожа на первую половину января по количеству выходных. Мы с вами отдыхали пять дней – с 1 по 5 мая, затем были три нерабочих дня, их таковыми объявил президент, а затем снова три выходных – с 9 по 11 мая. К сожалению, медработникам в это время было не до отдыха. Оказалось, что за прошедшие 10 дней количество заболевших коронавирусом в регионе увеличилось вдвое. И это не преувеличение.

1 мая в правительстве региона подтвердили 27 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала эпидемии число заразившихся приморцев составило 430 человек.

2 мая – плюс 25,

3 мая – 39,

4 мая – 53,

5 мая – сразу 88,

6 мая – 49,

7 мая – 31,

8 мая – 36,

9 мая – 45,

И вот 10 мая еще плюс 48 случаев. Таким образом, с начала эпидемии диагноз «коронавирус» подтвердился у 856 жителей Приморья. Тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек.

А это мы еще до конца майских праздников не добрались. Поэтому не удивительно, что режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая, а режим хотят ужесточить новыми ограничениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU