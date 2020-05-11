2020-05-11T03:30:15+03:00
Общество

Гроза в начале мая: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня

Осадки в виде дождей и ливней прогнозируется на всей территории региона
Кристина ГРИН
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В регионе сохраняются высокие температуры воздуха.В регионе сохраняются высокие температуры воздуха.Фото: pixabay.com
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Погода в Приморском крае сегодня находится во власти фронтальных разделов. Отсюда в регионе небольшие, а местами и умеренные осадки. Синоптики Примгидромета не исключают, что в отдельных районах края будут грозовые ливни. На побережье, по данным специалистов, будет туман. Дневные температуры воздуха в пределах +12 +23 градуса.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность. Синоптики дают прогноз, что с 40-процентной вероятностью в дальневосточной столице прольют дожди. Возможно, осадки будут в тандеме с грозами. Дневные температуры воздуха +19 +21 градус. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, при грозе сильный.

Переменная облачность прогнозируется и в Уссурийске. Вероятность кратковременных дождей - 60%. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного.

В Находке сегодня также переменная облачность. Специалисты прогнозируют дожди с 60-процентной вероятностью. Дневные температуры варьируются в пределах +18+20 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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