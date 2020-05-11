2020-05-11T08:26:25+03:00
Общество

Из-за телефона и ноутбука парень из Владивостока может попрощаться со свободой

Молодой человек украл технику общей стоимостью 55 тысяч рублей
Кристина ГРИН
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Полиция проверяет причастность парня к другим преступлениям.Полиция проверяет причастность парня к другим преступлениям.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Началось все с заявления 37-летнего жителя Первомайского района. Он рассказал сотрудникам полиции о том, что у него из квартиры на Добровольского украли ноутбук и мобильный. Ущерб дальневосточник оценил в 55 тысяч рублей. Оперативники выехали на место, чтобы разобраться в обстоятельствах произошедшего.

В итоге им удалось установить, что в общем коридоре дома неизвестный ударил этого мужчину, потом зашел к нему в квартиру и украл планшетный компьютер и телефон.

- В ходе оперативно - розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 20-летнего ранее судимого жителя Владивостока, - отметили пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В ведомстве отмечают, что парень уже во всем признался и дал показания. За кражу молодому человеку грозит до 6 лет лишения свободы. Пока же в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Есть вероятность, что он причастен и к другим преступлениям, поэтому расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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