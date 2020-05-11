2020-05-11T10:06:08+03:00
Общество

Кожемяко: За сутки в Приморье заболевших в два раза больше выздоровевших

Прирост в регионе остается по-прежнему высоким
Кристина ГРИН
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Прирост заболевших в регионе - 5%.Прирост заболевших в регионе - 5%.Фото: Правительство Приморского края
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По состоянию на 11 мая 2020 года в Приморье с начала эпидемии коронавируса зарегистрировали 907 случаев заражения. За прошедшие сутки в регионе положительные результаты тестирования на Covid-19 получил 51 человек. В пресс-службе правительства края отмечают, что прирост заболевших на данный момент составляет 5%. Об этом стало известно на заседании регионального оперативного штаба после выступления Олега Кожемяко, губернатора Приморья.

- За сутки заболел еще 51 человек, выписаны 20 человек – заболевших в два раза больше выздоровевших. В целом прирост остается высоким – более 5%, – подчеркнул глава Приморья.

В медучреждениях региона развернуто больше 1,1 тысячи коек для лечения пациентов с диагнозом «коронавирус». По словам губернатора, в тяжелом состоянии находятся 65 человек, 13 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Не забывайте, что на территории Приморского края продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции. Все ограничительные меры, связанные с недопущением распространения инфекции, продлили до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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