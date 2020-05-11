Отдыхаете на пляже - тогда мы идем к вам! Власти Приморья об ужесточении режима

11 Май 2020 2020-05-11T11:12:04+03:00

В регионе уже привлечены к ответственности порядка 500 нарушителей

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На оперативном штабе по противодействию распространения коронавирусу было принято решение усилить пропускной режим в прибрежных районах Приморья. Притом губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что ограничения и ужесточения мер могут принимать и на муниципальных уровнях.

Одной из причин такого усиления контроля за соблюдением режима стало лояльное отношение туроператоров. Некоторых из них стали чаще заманивать приморцев в привлекательные для отдыха места. Среди них: Находка, Партизанский, Лазовский, Шкотовский, Хасанский районы. Они, проигнорировав все действующие запреты, продолжили предлагать горожанам свои услуги.

Как отмечает губернатор Приморья, все данные о таких групповых выездах уже направлены в соответствующие ведомства.

В пресс-службе правительства обращают внимание на то, что все ограничения муниципалитетов будут связаны с сокращением количества людей на пляжах, туристических объектах, пешеходно-прогулочных зонах, площадках для пикников, скверах, парках, лесопарках.

- Главам муниципальных образований, прилегающих к прибрежным районам, необходимо ввести до 12 мая ограничения, предполагающие въезд только по разрешениям, для работы, при наличии прописки или дачного участка на данной территории, – заявил глава региона.

Вместе с тем, агентство по туризму и сотрудники полиции будут проводить рейд по таким местам. Нарушителям режима грозит штраф –до 30 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU