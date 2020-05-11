Поиски исчезнувшего из инфекционного отделения 16-летнего Сергея в Приморье завершены

11 Май 2020 2020-05-11T13:05:26+03:00

О местонахождении парня не было ничего известно с 8 мая

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16-летний Сергей ушел из инфекционного отделения КГБУЗ «Арсеньевская ГБ» восьмого мая. Однако обратно в учреждение он так и не вернулся. О местонахождении парня ничего не было, поэтому на подмогу поспешили волонтеры «Примпоиска». Известно было только то, что подросток высокий – 180 сантиметров, худощавого телосложения, и у него короткая стрижка. В день пропажи на нем была темная футболка и черные кроссовки.

Фотографию парня активисты разместили в сети, чтобы увеличить охват людей, знающих о пропаже.

И вот, спустя три дня стало известно о том, что поиски мальчика прекращены. Ребенок жив и здоров. Волонтеры благодарят всех неравнодушных граждан за помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU