2020-05-12T00:50:02+03:00
Общество

Дожди и грозы: синоптики рассказали о циклоне, который обрушится на Владивосток

Осадки прогнозируются практически на всей территории региона
Кристина ГРИН
Поделиться:
Синоптики предупреждают, что возможны и проливные дожди.Синоптики предупреждают, что возможны и проливные дожди.Фото: Кристина ГРИН
Изменить размер текста:

Погода в Приморском крае продолжает поддаваться фронтальным разделам. Из-за этой зависимости в регионе прогнозируют осадки – небольшие, местами умеренные дожди, а некоторым «повезет» еще больше – ожидается гроза. Дневные температуры воздуха будут в пределах +15 +20 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, при грозе порывистый.

Так, по данным синоптиков портала Примпогода, во Владивостоке сегодня переменная облачность. Во второй половине дня с 60-процентной вероятностью прольет небольшой дождь. Не исключено появление грозы. Днем воздух прогреется до +14 +16 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, при грозе сильный.

В Уссурийске облачно. Здесь во второй половине дня ожидается небольшой, а временами и умеренный дождь. Вероятность осадков – 70%. Синоптики не исключают, что возможна гроза. Днем +16 +18 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, в конце дня сильный.

Переменная облачность сегодня в Находке. И здесь синоптики прогнозируют осадки. Днем +14 +16 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный, в конце дня до сильного.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банда вымогателей задержана полицией в приморском селе Вольно-Надеждинское
Солнце, воздух и вода — приводят к штрафам иногда. В Приморье проверяют базы отдыха
Серьезное ДТП в Уссурийске: в машине находился 4-летний ребенок, водителя выбросило из салона
Может быть дезориентирована: в Приморье пропала женщина без передних зубов
Мусорные баки как кегли: кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем»
Дожди и грозы: синоптики рассказали о циклоне, который обрушится на Владивосток
Организатора незаконных морских прогулок во Владивостоке поймали через Инстаграм
Поиски исчезнувшего из инфекционного отделения 16-летнего Сергея в Приморье завершены
Мужчина, предлагавший морские прогулки во Владивостоке во время эпидемии коронавируса, наказан
Отдыхаете на пляже - тогда мы идем к вам! Власти Приморья об ужесточении режима
Кожемяко: За сутки в Приморье заболевших в два раза больше выздоровевших
Из-за телефона и ноутбука парень из Владивостока может попрощаться со свободой
Новые заболевшие Covid-19: число зараженных в Приморье перевалило за 900
Гроза в начале мая: синоптики рассказали о погоде во Владивостоке на сегодня
За майские праздники число заболевших коронавирусом в Приморье удвоилось
Самоизоляцию в Приморье продлили до 31 мая
Приморью выделили 100 миллионов рублей на коронавирусную доплату медикам
«Я теперь официальный контактный»: супруга миллиардера из Владивостока заразилась коронавирусом
Дожди прекратятся, но ненадолго: синоптики рассказали о погоде на следующую неделю
Автоматизированные модульные автопарковки появятся во Владивостоке в следующем году
«Доброфлот» провел праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в посёлках Приморского края
В Артеме водитель Subaru насмерть сбил 14-летнего подростка
Количество нарушителей самоизоляции в Приморье приблизилось к 5 тысячам
В Приморье прекращены поиски пропавших Никиты Верещагина и Михаила Шульги
Погода во Владивостоке, Находке и Уссурийске на 10 мая 2020 года: небольшие дожди и сильный ветер
Ветераны Приморья получали музыкальные поздравления на 9 мая у себя во дворах
АО «Восточный Порт» приняло участие в праздновании Дня Победы во Врангеле
Люди, прошедшие войну: на подпорной стене во Владивостоке появились душевные картины