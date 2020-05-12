Дожди и грозы: синоптики рассказали о циклоне, который обрушится на Владивосток

12 Май 2020 2020-05-12T00:50:02+03:00

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Погода в Приморском крае продолжает поддаваться фронтальным разделам. Из-за этой зависимости в регионе прогнозируют осадки – небольшие, местами умеренные дожди, а некоторым «повезет» еще больше – ожидается гроза. Дневные температуры воздуха будут в пределах +15 +20 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, при грозе порывистый.

Так, по данным синоптиков портала Примпогода, во Владивостоке сегодня переменная облачность. Во второй половине дня с 60-процентной вероятностью прольет небольшой дождь. Не исключено появление грозы. Днем воздух прогреется до +14 +16 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, при грозе сильный.

В Уссурийске облачно. Здесь во второй половине дня ожидается небольшой, а временами и умеренный дождь. Вероятность осадков – 70%. Синоптики не исключают, что возможна гроза. Днем +16 +18 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный до сильного, в конце дня сильный.

Переменная облачность сегодня в Находке. И здесь синоптики прогнозируют осадки. Днем +14 +16 градусов. Ветер южный, юго-западный умеренный, в конце дня до сильного.

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ИСТОЧНИК KP.RU