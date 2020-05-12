2020-05-12T01:28:03+03:00
Происшествия

Мусорные баки как кегли: кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем»

Водитель машины не справился с управлением и попал в аварию с контейнерами [видео]
Кристина ГРИН
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Информации о пострадавших в аварии пока нет.Информации о пострадавших в аварии пока нет.
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Авария случилась во Владивостоке по адресу проспект Красного Знамени, 135. По предварительной информации, водитель Субару Импреза не справился с управлением легковушки. Как итог - иномарка перелетела через недавно установленный бордюр и врезалась в мусорные баки.

Кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем».Видео: ak_vdk! другой источник

По информации очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за другой машины, которая неожиданно вылетела на встречную полосу движения и обескуражила водителя Субару.

Пока информации о пострадавших нет. В обстоятельствах произошедшего наверняка уже разбираются сотрудники полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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