Мусорные баки как кегли: кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем»
Авария случилась во Владивостоке по адресу проспект Красного Знамени, 135. По предварительной информации, водитель Субару Импреза не справился с управлением легковушки. Как итог - иномарка перелетела через недавно установленный бордюр и врезалась в мусорные баки.
Кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем».Видео: ak_vdk! другой источник
По информации очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось из-за другой машины, которая неожиданно вылетела на встречную полосу движения и обескуражила водителя Субару.
Пока информации о пострадавших нет. В обстоятельствах произошедшего наверняка уже разбираются сотрудники полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU