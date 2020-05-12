Может быть дезориентирована: в Приморье пропала женщина без передних зубов

12 Май 2020 2020-05-12T01:53:29+03:00

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44-летняя Галина из села Первомайское пропала пятого мая. Примерно в 11 утра она ушла из дома, однако обратно женщина так и не вернулась. До настоящего времени о местонахождении женщина ничего неизвестно. К операции подключились волонтеры Примпоиска. Они разместили фотографию Галины в сети, чтобы подписчики, увидев ее на улице, знали – ее ищут родные.

Приметы : рост около 162 сантиметров, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые.

Особые приметы: нет передних зубов.

Была одета: черная кожаная куртка, халат в цветочек, серые штаны, черные сапоги.

Поисковики отмечают, что женщина может быть дезориентирована. Если вы видели Галину или знаете, где она может находиться, позвоните по телефонам: 8 (42346) 2-31-02 - ОМВД России по Михайловскому району или 02, 102 – полиция, 8 (914) 721-22-32, 8 (962) 334-51-07– волонтеры

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ИСТОЧНИК KP.RU