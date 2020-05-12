2020-05-12T02:19:01+03:00
Происшествия

Серьезное ДТП в Уссурийске: в машине находился 4-летний ребенок, водителя выбросило из салона

Госпитализация потребовалась двум пострадавшим
Кристина ГРИН
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Полиция по факту ДТП проводит проверку.Полиция по факту ДТП проводит проверку.Фото: УМВД России по Приморскому краю
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В дежурную часть полиции поступило сообщение о серьезной аварии, которая произошла в районе улицы Краснознаменной, 26. Оперативникам удалось выяснить, что 40-летняя женщина, которая находилась за рулем Хонды Фит, по какой-то причине выехала на встречную полосу движения. Как итог – машина влетела в ехавшую Тойоту Пассо. Остаться невредимыми участникам ДТП не удалось.

Удар был такой силы, что женщину выбросило из салона машины. Ее госпитализировали в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В другой машине помощь врачей понадобилась водителю, 4-летнему ребенку и его 43-летней матери. К счастью, несовершеннолетний сидел в детском кресле, поэтому он отделался ссадинами и ушибами.

- ДТП произошло в светлое время суток. Стаж управления транспортным средством водителя Хонды составляет более пяти лет, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. -За последний год женщина привлекалась к административной ответственности на нарушение правил дорожного движения 1 раз.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники полиции, которые уже назначили проверку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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