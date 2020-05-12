Солнце, воздух и вода — приводят к штрафам иногда. В Приморье проверяют базы отдыха
В понедельник, 11 мая, в приморском селе Андреевка прошел рейд по турбазам: выявляли нарушителей режима повышенной готовности среди туристических операторов. В связи с эпидемией коронавирусной инфекции работа баз отдыха в части приема туристов приостановлена. Как сообщает сайт правительства Приморья, не все турбазы на юге края соблюдают режим самоизоляции. Было проверено более 30 баз отдыха и кое-где обнаружили отдыхающих.
— Выявлено три случая, когда на базах, в нарушение постановления о необходимости самоизоляции, проживали туристы. В отношении руководства этих учреждений выписаны административные протоколы. В остальных случаях мы провели разъяснительные беседы с руководителями на тему противоэпидемических мероприятий, — сообщил руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир Щур.
Также власти Приморского края напомнили владельцам турбаз о необходимости классифицировать средства размещения с номерным фондом более 15 номеров перед наступлением туристического сезона.
На нарушителей режима самоизоляции составлены протоколы. Фото: сайт правительства Приморского края
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14
ИСТОЧНИК KP.RU