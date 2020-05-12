Управляющие компании Приморья, не дезинфицирующие подъезды, получат штрафы
Управляющие компании Приморья получили предостережения о несоблюдении требований по санитарной обработке подъездов жилых домов. Произошло это после того, как сотрудники государственной жилищной инспекции края провели проверки качества санобработки объектов.
— В ходе проверок установлено, что обслуживающие компании не соблюдают периодичность проведения дезинфекции мест общего пользования в домах, которая была определена региональным опершатбом по борьбе с коронавирусом. Теперь если управляющие организации не устранят замечания, их ждут штрафы, — сообщила заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.
Зампред уточнила, что только за 10 мая по краю выполнено 214 проверок и выдано 62 предписания об устранении замечаний.
Напомним, правительством Приморья утвержден порядок дополнительной санитарной обработки подъездов:
- 5 раз в неделю: влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних двух этажей, мытье пола кабины лифта;
- 5 раз в неделю: влажная протирка с применением дезинфицирующих средств стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта, домофонов, дверных ручек, выключателей, поручней, перил, подоконников, почтовых ящиков и других контактных поверхностей на лестничных площадках и маршах нижних двух этажей;
- не реже двух раз в неделю: влажное подметание и мытье с применением дезинфицирующих средств лестничных площадок и маршей выше второго этажа;
- не реже одного раза в неделю: профилактическая дезинфекция мест общего пользования и придворовой территории, в том числе, детских, спортивных площадок, скамеек с применением специализированного оборудования.
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ИСТОЧНИК KP.RU