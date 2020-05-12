Движение по улице Уткинской во Владивостоке перекроют на неделю
О перекрытии дорожного движения и одновременном ограничении парковки автотранспорта на улице Уткинской во Владивостоке сообщил сайт мэрии города. Запрет на движение и парковку начнет действовать 9 часов утра 29 мая до 23 часов 5 июля на участке автомобильной дороги от дома № 11 до дома № 13.
Администрация краевого центра просит автомобилистов отнестись к временным неудобствам с пониманием, так как ограничения вводятся для обеспечения безопасности движения во время работ по прокладке тепловой сети. Также сообщается, что подрядная организация «НТС ГРУПП» обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты на месте проведения работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU