2020-05-12T04:19:30+03:00
Общество

Движение по улице Уткинской во Владивостоке перекроют на неделю

Ограничения будут связаны с прокладкой новой теплосети
Поделиться:
Фото: сайт администрации городаФото: сайт администрации города
Изменить размер текста:

О перекрытии дорожного движения и одновременном ограничении парковки автотранспорта на улице Уткинской во Владивостоке сообщил сайт мэрии города. Запрет на движение и парковку начнет действовать 9 часов утра 29 мая до 23 часов 5 июля на участке автомобильной дороги от дома № 11 до дома № 13.

Администрация краевого центра просит автомобилистов отнестись к временным неудобствам с пониманием, так как ограничения вводятся для обеспечения безопасности движения во время работ по прокладке тепловой сети. Также сообщается, что подрядная организация «НТС ГРУПП» обязана установить временные дорожные знаки и информационные щиты на месте проведения работ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Две водительницы в Уссурийске не поделили дорогу
Олег Кожемяко после совещания с Владимиром Путиным: Приморью рано расслабляться
Почти тысяча больных COVID-19 насчитывается в Приморье
Движение по улице Уткинской во Владивостоке перекроют на неделю
Управляющие компании Приморья, не дезинфицирующие подъезды, получат штрафы
Банда вымогателей задержана полицией в приморском селе Вольно-Надеждинское
Солнце, воздух и вода — приводят к штрафам иногда. В Приморье проверяют базы отдыха
Серьезное ДТП в Уссурийске: в машине находился 4-летний ребенок, водителя выбросило из салона
Может быть дезориентирована: в Приморье пропала женщина без передних зубов
Мусорные баки как кегли: кульбит Субару во Владивостоке закончился «перевертышем»
Дожди и грозы: синоптики рассказали о циклоне, который обрушится на Владивосток
Организатора незаконных морских прогулок во Владивостоке поймали через Инстаграм
Поиски исчезнувшего из инфекционного отделения 16-летнего Сергея в Приморье завершены