2020-05-12T05:58:49+03:00
Общество

Олег Кожемяко после совещания с Владимиром Путиным: Приморью рано расслабляться

Ограничительные меры по борьбе с новым коронавирусом снимать еще не время, считает губернатор
Константин МИХАЙЛОВ
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Глава Приморья Олег Кожемяко на заседании регионального оперативного штаба заявил, что в Приморье пока рано говорить об отмене или послаблении ограничительных мероприятий.

— Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача — сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований, — выступил губернатор по итогам совещания с Владимиром Путиным, которое состоялось накануне.

Согласно данным, представленным главным санитарным врачом края Татьяной Детковской, недельный темп прироста заболевания новым коронавирусом составил 56%, среднесуточный — 8%. Это означает, что заболеваемость прогрессирует. Всего в регионе с начала эпидемии выявлено 955 человек инфицированных. По информации министра здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, сейчас в медучреждениях края развернуто 1168 коек для лечения больных COVID-19.

Напомним, ограничительные меры по эпидситуации в Приморском крае продлены до 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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