2020-05-12T05:35:53+03:00
Общество

Две водительницы в Уссурийске не поделили дорогу

Обе женщины получили травмы, а четырехлетний мальчик отделался ушибами
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Фото: пресс-служба отдела МВД России по УссурийскуФото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску
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Сотрудникам ГИБДД Уссурийска пришлось разбираться с дорожно-транспортным происшествием в районе дома № 26 по улице Краснознаменной. Выяснилось, что местная 40-летняя жительница выехала на своей Honda Fit на «встречку» и столкнулась с автомобилем Toyota Passo.

Удар был такой силы, что женщину выбросило из салона машины. Гражданку госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Людям, сидевшим в другом автомобиле, также пришлось обращаться за медицинской помощью. Пострадавшими оказались женщина 43 лет, управлявшая автомобилем, и ее четырехлетний сын. У матери обнаружен закрытый перелом лучезапястного сустава. Ребенок отделался ушибами, благодаря тому, что находился в момент ДТП в детском удерживающем устройстве.

Инцидент произошел в светлое время суток. Стаж вождения у виновницы происшествия — более пяти лет. За год женщина привлекалась за нарушение правил дорожного движения 1 раз. По факту аварии проводятся мероприятия, направленные на установление причин произошедшего.

Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску

Фото: пресс-служба отдела МВД России по Уссурийску

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ИСТОЧНИК KP.RU

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