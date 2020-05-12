12 Май 2020 2020-05-12T06:21:35+03:00

Два пожилых пациента скончались от коронавируса в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Приморье из-за коронавируса скончались два пожилых человека - 1938 и 1941 годов рождения. У погибших помимо крайне тяжелой формы COVID-19 был зафиксирован ряд хронических и сопутствующих заболеваний. Последние сильно осложнила двусторонняя пневмония.

- Несмотря на все усилия врачей спасти пациентов не удалось, - прокомментировали ситуацию в краевом правительстве.

Напомним, с начала эпидемии и до сегодняшнего дня в Приморье официально подтверждены 12 летальных случаев, связанных с коронавирусом. Кроме того, в тяжелом состоянии находятся 66 человек, из них 17 подключены к аппаратам ИВЛ.

Изо дня в день смертельной инфекцией заболевает все большее количество приморцев. Только за минувшие сутки положительные тесты получили 48 человек. Всего в крае значится 955 случаев COVID+.

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ИСТОЧНИК KP.RU