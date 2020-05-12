Каким будет май в Приморье до 20-х чисел

12 Май 2020 2020-05-12T06:52:21+03:00

Во второй декаде мая в Приморье может стать дождливее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Руководитель метеорологического ведомства Приморского края Борис Кубай сообщил на сайте Примгидромета, что во второй декаде мая начинается противостояние двух центров действия атмосферы — дальневосточной депрессии и охотоморского антициклона.

Положительной аномалии температуры воздуха в регионе наблюдаться не будет, но приблизительно до середины второй десятидневки месяца температура будет колебаться с трендом на повышение. Во Владивостоке самым теплым днем декады может оказаться 13 мая, а в крае — 14 мая.

С середины месяца погода станет более прохладной и дождливой. В период с 16 по 18 число более дождливым может оказаться юг края. Температура воздуха в западной части Приморья и в восточной будут значительно отличаться: на востоке +3...+8 градусов, на западе +13...+18.

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ИСТОЧНИК KP.RU