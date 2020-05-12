2020-05-12T09:01:06+03:00
Коронавирус Covid-19

У нас есть 99-летний пациент: главврач больницы рассказала о больных коронавирусом во Владивостоке

Ежедневно в медучреждение прибывают десятки инфицированных
Анастасия МЕЛЬНИКОВА
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Главврач ВКБ №4 Елена Новицкая рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом. Источник: правительство Приморского краяГлавврач ВКБ №4 Елена Новицкая рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом. Источник: правительство Приморского края
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Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Приморье продолжает увеличиваться. Вновь и вновь, каждый день, краевым жителям приходят положительные тесты на COVID-19. Только за сутки официально диагноз подтвердили у еще 48 пациентов.

Больше всего случаев коронавируса, конечно же, зафиксировано в дальневосточной столице. Значительная часть из них - свыше 200 человек - лечится в госпитале на базе Владивостокской клинической больницы № 4. Как обстоят дела у находящихся там пациентов рассказала главврач медучреждения Елена Новицкая.

- На сегодняшний день более двухсот пациентов находятся в нашей больнице. Это пациенты с коронавирусной инфекцией, у которых есть еще сопутствующие патологии: и хирургические, и онкологические, и сердечно-сосудистые заболевания. Самому молодому инфицированному - 18 лет, самому возрастному - 99 лет. У всех коронавирус протекает по-разному, по своему отмечается и основное соматическое состояние.

Главврач ВКБ №4 Елена Новицкая рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом. Источник: правительство Приморского края.

12 мая в ВКБ №4 стал знаменательным днем: врачи выписали первых пациентов, поборовших коронавирус.

- Мы выписываем сейчас наших первых выздоровевших пациентов. Это четыре человека. Очень этому рады! Это означает, что у нас теперь начнется обмен помещениями, обмен палатами, то есть, идет движение пациентов. Кого-то мы будем выписывать, кого-то продолжать принимать, - рассказывает Елена Новицкая.

Но несмотря на выздоровевших приморцев, эпидемиологическая ситуация в крае остается плачевной.

- К сожалению, пока мы не видим тенденцию к уменьшению количества больных. Каждый день к нам приезжают новые пациенты: может 10 человек прибыть, а может и 30 человек. Поэтому в очередной раз готовы призвать жителей города Владивостока, жителей всего Приморского края: соблюдайте социальную дистанцию полтора метра, носите маски и мойте руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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