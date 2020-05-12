По 10 тысяч рублей в Приморье получат более 280 тысяч детей

12 Май 2020 2020-05-12T10:00:18+03:00

Поддержку семьям с детьми окажут вне зависимости от уровня дохода или наличия работы у родителей

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Материальную единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат семьи, где есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Причем деньги будут выделены на каждого ребенка в семье, независимо от наличия права на материнский капитал. В Приморском крае таких ребят более 280 тысяч, информирует Пенсионный фонд России.

Также ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей получат все семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. Ранее эта мера социальной поддержки касалась только семей, имеющих право на материнский капитал. Эта выплата с апреля по июнь предоставляется на детей до 3 лет.

Оформить получение выплаты можно через портал госуслуг или личный кабинет на сайте ПФР. Сообщается, что сервис подачи заявления будет разработан в ближайшее время, а выплаты начнут осуществлять с 1 июня.

Родителям, не имеющим учетной записи на портале госуслуг, ПФР рекомендует срочно зарегистрироваться. Подтвердить оформленную учетную запись в условиях самоизоляции можно через МФЦ по телефону «горячей линии»: 8 (423) 201-01-56. Кроме того, для подтверждения учетной записи можно использовать онлайн-сервисы «Сбербанка», Почта Банка, «Тинькофф Банка». В исключительных случаях можно обратиться в клиентскую службу управлений и отделов Пенсионного фонда в городах и районах Приморского края. Прием в Пенсионном фонде ведется по предварительной записи.

— У семей есть почти пять месяцев, чтобы обратиться за выплатой, заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных документов представлять не нужно", — уточнил управляющий отделением ПФР в Приморье Александр Маславец.

Вопрос о расширении мер поддержки семьям с детьми поднял президент Владимир Путин на селекторном совещании 11 мая.

Помимо мер социальной поддержки по линии Пенсионного фонда России, президент упомянул о выплатах на детей от 3 до 7 лет семьям с низкими доходами. Эти выплаты начнутся также с июня, а не с июля, как предполагалось ранее. А расчет их будет вестись с января 2020 года.

В Приморье фиксированная выплата за 6 месяцев составит 43,3 тысячи рублей на каждого ребенка. Далее, до конца 2020 года, семьи будут получать по 7 221 рублю ежемесячно, сообщило региональное министерство труда и социальной политики.

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ИСТОЧНИК KP.RU