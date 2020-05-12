2020-05-12T10:23:56+03:00
Общество

Приморскому сафари-парку оказана финансовая помощь

Тигру Амуру и его соседям закупят корма
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«Единая Россия» откликнулась на просьбу Шкотовского сафари-парка выделить средств на закупку корма для животных. Сегодня первый замсекретаря Приморского регионального отделения Партии Галина Хохлова передала дирекции «Амурского тигра» сертификат на сумму 300 тысяч рублей.

В связи с ограничительными мерами, принятыми из-за пандемии коронавируса, самый известный в России сафари-парк столкнулся с той же проблемой, что и все зоопарки – потерял возможность полноценно кормить животных и обеспечивать за ними должный уход. Руководство зверинца обратилось за помощью в региональное отделение «Единой России».

Напомним, Шкотовский сафари-парк прославился на всю страну дружбой тигра Амура и козла Тимура. Сегодня Амуру, как и всем другим обитателям парка, требуется помощь человека, чтобы выйти после окончания карантина без потерь.

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