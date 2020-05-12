Аэропорт Владивостока попал в 20-ку Forbes

12 Май 2020 2020-05-12T10:35:38+03:00

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Список самых удобных аэропортов российской Федерации составил знаменитый американский финансово-экономический журнал. Владивосток занял в рейтинге 16 место.

Forbes включил в свое исследование 35 аэропортов с пассажиропотоком свыше 800 000 человек в год. Работа воздушных гаваней анализировалась по 18 различным метрикам, причем некоторые из них включали несколько показателей. Среди критериев оценки: транспортная доступность, сервис в аэропорту, пунктуальность, ожидание багажа, международные награды и другие.

Аэропорты, опередившие Владивосток в рейтинге: 1. Шереметьево; 2. Красноярск; 3. Домодедово; 4. Симферополь; 5. Платов (Ростов-на-Дону); 6. Уфа; 7. Курумоч (Самара); 8. Пулково (Санкт-Петербург); 9. Храброво (Калининград); 10. Кольцово (Екатеринбург); 11. Большое Савино (Пермь); 13. Стригино (Нижний Новгород); 14. Внуково; 15. Волгоград

О воздушных воротах Приморского края в кратком сопроводительном тексте сообщается, что в последний раз аэропорт реконструировали восемь лет назад. Тогда его пропускная способность выросла до 3,5 млн пассажиров в год. Новые собственники, которые появились в 2016 году, решили увеличить пропускную способность на 30%. Ремонтные работы, стоимость которых оценивают в несколько миллиардов рублеи , планируют закончить к 2022 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU