Глава «русского подразделения» транснационального преступного сообщества пойдет под суд в Приморье

12 Май 2020 2020-05-12T13:20:01+03:00

При участии обвиняемого в Китай было вывезено более 23 тысяч кубометров лесоматериалов. Фото: скриншот видео ДВ СУ на транспорте СК РФ

Международный криминальный синдикат вывез из России в Китай древесины более чем на 450 миллионов рублей

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Завершено расследование уголовного дела против жителя Приморья — члена международной преступной организации. Как считают следователи Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ, мужчина в 2016-17 годах руководил «русским подразделением» транснационального криминального сообщества. Преступный синдикат состоял из русской и китайской подгрупп и занимался контрабандой из России в КНР пиломатериалов твердолиственных пород дуба монгольского и ясеня маньчжурского.

Приморец непосредственно планировал и организовал нелегальный бизнес, вовлекал в него новых участников-россиян, подыскивал и создавал подконтрольные преступникам фирмы, разрабатывал меры конспирации. Кроме того мужчина находил необходимый транспорт, контролировал перевозку товара из России на территорию КНР, а также подыскал офис, в котором изготовлялись подложные документы для таможенных органов и выполнял иные задачи.

За два года преступники приобрели на территории Приморья не менее 20 283,7 кубометров дуба монгольского, 2972 кубометров ясеня маньчжурского, на которые отсутствовали документы. На подконтрольных преступному сообществу складах древесина хранилась и перерабатывалась. Чтобы получить разрешения на экспорт товара, злоумышленники организовали изготовление поддельных документов, которые представили в таможенные органы. При участии обвиняемого в Китай было вывезено более 23 тысяч кубометров лесоматериалов, задекларированных фирмами - «однодневками». Стоимость контрабанды составила свыше 450 миллионов рублей.

Для разоблачения преступников следствие проделало гигантскую работу: провело ряд экспертиз, в том числе судебно-криминалистические, почерковедческие, товароведческие. Было проанализировано свыше 600 таможенных деклараций, допрошено более 50 свидетелей, осмотрено множество документов и вещественных доказательств. По ходатайству следствия судом на имущество, принадлежащее участникам преступного сообщества, наложен арест на сумму свыше 7 миллионов рублей.

В данный момент 40-летний приморец обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество (преступную организацию) структурным подразделением), части 3 статьи 191.1 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта незаконно заготовленной древесины, совершенные организованной группой в особо крупном размере), по трем эпизодам части 3 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой).

Обвиняемый вину в совершении преступления не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следствие направило в суд уголовное дело в отношении еще одного из участников преступного сообщества. По уголовным делам в отношении других участников шайки предварительное следствие продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/778625" frameborder="0"></iframe> Завершено расследование уголовного дела против жителя Приморья - члена международной преступной организации..Видео Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ

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ИСТОЧНИК KP.RU