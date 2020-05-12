Ослабление ограничений в Приморье сочли преждевременными

12 Май 2020 2020-05-12T18:00:49+03:00

Президент объявил оставшийся май рабочим, но в Приморье на работу можно по-прежнему не всем

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Обращение президента Владимира Путина к нации 11 мая, во время которого он объявил о завершении периода нерабочих дней с сохранением зарплаты, многие восприняли как завершение карантина. Однако приморцам выйти на работу не получилось. Местные власти считают отмену ограничений преждевременной.

Дело в том, что президент фактически передал право руководителям регионов самим решать, как жить дальше. В Приморье режим самоизоляции решили продлить на весь май. Ведь сегодня число заразившихся коронавирусом стабильно растет, можно не сомневаться, что сегодня-завтра оно перевалит за тысячу. Растет и количество жертв. Официально от коронавируса в Приморье погибло уже 12 человек.

Глава Приморья Олег Кожемяко отметил, что в своем выступлении 11 мая Президент России Владимир Путин назвал приоритетами в текущей эпидситуации жизнь, здоровье и безопасность людей. Губернатор подчеркнул, что в Приморье пока рано говорить об отмене или послаблении ограничительных мероприятий.

- Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача – сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований, – подчеркнул Олег Кожемяко.

По данным минздрава, в Приморье увеличилось число тяжелых пациентов – сегодня это 66 человек, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU