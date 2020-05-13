Местами дождь с грозой: погода в Приморье будет контрастной

13 Май 2020 2020-05-13T00:20:52+03:00

Столбики термометров в крае поднимутся до +22°C

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13 мая на погоду в Приморье влияет поле пониженного атмосферного давления. По прогнозов специалистов портала «Примпогода», в крае местами возможны дожди с грозами и порывистым ветром. Воздух прогреется от +10 до +22°C в зависимости от района.

Во Владивостоке в среду осадков не ожидается. В городе будет дуть ветер западный, северо-западный умеренный, вечером до сильного. Столбики термометров поднимутся до +18...+20°C.

В Уссурийске сегодня переменная облачность. Во второй половине дня ожидается небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +19...+21°C.

В Находке специалисты прогнозируют переменную облачность, без осадков. При северо-западном, западном умеренном ветре, температура воздуха составит +19...+21°C.

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ИСТОЧНИК KP.RU