Любитель пьяной езды в Приморье докатался до «уголовки»

13 Май 2020 2020-05-13T00:51:56+03:00

За постоянную тягу к спиртному за рулем и ДТП водителю придется отвечать в суде

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В Приморском крае на скамье подсудимых в ближайшее время окажется любитель спиртного, который неоднократно грубо нарушал ПДД. Вопреки здравому смыслу, мужчина неоднократно ездил пьяным по Партизанску. При этом водителя уже ранее лишали прав и даже приговорили к обязательным работам. Очередная поездка навеселе закончилась ДТП.

Житель Партизанска уже дважды с начала года попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Фигурантом уголовного дела нерадивый автомобилист уже становился в 2018 году. Тогда за пьяную езду мировой суд отстранил нарушителя от права управления авто на полтора года и назначил 200 часов обязательных работ. По всей видимости, наказание искателя приключений на дорогах не испугало.

По сообщению пресс-службы приморской прокуратуры, в феврале 2020 года автомобилист снова сел пьяным за руль. На улице Анисимова нарушителя остановили сотрудники ГИБДД ОМВД России по Партизанску. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель пьян. Мужчину отстранили от управления авто. Однако и это не подействовало.

Уже спустя два дня история повторилась. Житель Партизанска снова оказался пьяный за рулем. В районе улицы Революции он не справился с управлением и спровоцировал ДТП. По результатам освидетельствования у водителя установлено состояние алкогольного опьянения.

Уголовное дело в отношении «выпивохи» уже направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу. В лучшем случае нарушителю грозит крупный денежный штраф и принудительные работы, в худшем - лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU