«Звонил мне человек, коронавируса нет, медикам приплачивают»: очередной фейк разлетелся по сети в Приморье

13 Май 2020 2020-05-13T02:30:58+03:00

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Аудиозапись на которой неизвестный мужчина уверяет, что коронавируса нет и медикам в Находке платят деньги за постановку опасного диагноза, распространяется по Приморью. Полицейские уверяют - информация не соответствует действительности и носит фейковый характер. Создателя сообщения уже ищут.

- Сейчас звонил мне человек, подтвердили, вирусов никаких нет, коронавирусов. Всех местных врачей с Находки поубирали, потому что они отказались от участия в этой акции, - уверенным голосом сообщает неизвестный на аудио.

По словам мужчины, в Находкинской городской больнице не осталось местных врачей, так как они отказались ставить диагноз COVID-19 пациентам, умершим от других заболеваний. Создатель фейка уверен, что болезнь - это лишь способ заработка. При этом свои слова он подкрепляет лишь общением с осведомленными источниками, которые не называет.

Сотрудники полиции уже устанавливают личность создателя фейка. Специалисты отмечают, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации грозит штраф - от 30 до 100 тысяч рублей, не исключена и уголовная ответственность. К тому же в Приморье уже есть похожие прецеденты. В ближайшее время перед судом предстанет мужчина, который распространил в сети ложную информацию о якобы заболевших работниках одного из местных предприятий. Неудачная шутка переросла в уголовное дело, несмотря на прилюдные извинения и раскаяние.

Напомним, Находка оказалась на карантине из-за вспышки коронавирусной инфекции. Рост числа заболевших вынудил власти ограничить въезд в город. Диагноз сначала подтвердился у врачей единственной станции скорой помощи. На время лечения и обсервации их заменяли коллеги из разных городов Приморья. Позже пришлось закрыть на карантин два отделения Находкинской городской больницы. COVID-19 в медицинском учреждении заразились пациенты и врачи.

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ИСТОЧНИК KP.RU