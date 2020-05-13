2020-05-13T02:33:48+03:00
Общество

Сбербанк в Приморье выдал первые ипотечные кредиты под 6,4 %

Ипотеку с государственной поддержкой уже получили пять семей Приморского края. С 6 мая 2020 года Сбербанк снижает ставки на приобретение квартир в новостройках и на вторичном рынке
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сбербанк в Приморье выдал первые жилищные кредиты с господдержкой по льготной ставке 6,4%. Получателями уже стали 5 семей из Приморского края.

Напомним, в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Кроме того, Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в ипотеку в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1%.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Для Сбербанка важно не только поддерживать государственные программы, но и реализовывать собственные инициативы. При этом, не забывая о безопасности. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет, не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции. Благодаря такой многоуровневой работе даже в непростое для страны время мы видим спрос ипотечное кредитование».

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на сайте DomClick.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн» до 1 ноября 2020 года. После одобрения, не посещая офисы банка, можно и подписать договор. В случае необходимости сотрудники, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, могут приехать домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в Росреестр в электронном виде.

Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья в новостройках с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции. исключив посещение офисов банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Деревянная лодка VS корабль: корейцы таранят российской судно в Японском море
Жители Приморья и бизнес-эксперты отметили высокий вклад ВМТП в развитие социальной сферы края
Тайник с взрывчаткой и боеприпасами обнаружен в лесном массиве Владивостока
В Приморье число больных коронавирусом превысило 1000
Глава одного из сельских поселений в Приморье попытался надуть местного бизнесмена
Первый в России мощный танкер типа «Афрамакс» спущен на воду в Приморье
Сбербанк в Приморье выдал первые ипотечные кредиты под 6,4 %
«Звонил мне человек, коронавируса нет, медикам приплачивают»: очередной фейк разлетелся по сети в Приморье
Любитель пьяной езды в Приморье докатался до «уголовки»
Местами дождь с грозой: погода в Приморье будет контрастной
Ослабление ограничений в Приморье сочли преждевременными
Сразу шесть патрульных машин: стало известно, за кем гналась полиция на Седанке
Глава «русского подразделения» транснационального преступного сообщества пойдет под суд в Приморье
Пострадали три работника, а не один: СУ СК проводит проверку по факту взрыва на «Восточной верфи»
Аэропорт Владивостока попал в 20-ку Forbes
Приморскому сафари-парку оказана финансовая помощь
По 10 тысяч рублей в Приморье получат более 280 тысяч детей
У нас есть 99-летний пациент: главврач больницы рассказала о больных коронавирусом во Владивостоке