Сбербанк в Приморье выдал первые ипотечные кредиты под 6,4 %

13 Май 2020 2020-05-13T02:33:48+03:00

Ипотеку с государственной поддержкой уже получили пять семей Приморского края. С 6 мая 2020 года Сбербанк снижает ставки на приобретение квартир в новостройках и на вторичном рынке

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Сбербанк в Приморье выдал первые жилищные кредиты с господдержкой по льготной ставке 6,4%. Получателями уже стали 5 семей из Приморского края.

Напомним, в рамках программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 3 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования — до 20 лет.

Кроме того, Сбербанк снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п. С 6 мая 2020 года приобрести квартиру в ипотеку в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками можно по ставке от 6,2%, на вторичном рынке — от 8,1%.

Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк:

«Для Сбербанка важно не только поддерживать государственные программы, но и реализовывать собственные инициативы. При этом, не забывая о безопасности. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет, не выходя из дома приобрести квартиры в новостройках даже в условиях всеобщей самоизоляции. Благодаря такой многоуровневой работе даже в непростое для страны время мы видим спрос ипотечное кредитование».

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на сайте DomClick.ru или через приложение «Сбербанк Онлайн» до 1 ноября 2020 года. После одобрения, не посещая офисы банка, можно и подписать договор. В случае необходимости сотрудники, обеспеченные средствами индивидуальной защиты, могут приехать домой к клиенту для выпуска усиленной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации и отправки документов на регистрацию перехода прав собственности в Росреестр в электронном виде.

Это позволяет клиентам банка проводить сделки по приобретению жилья в новостройках с использованием заемных средств даже в условиях всеобщей самоизоляции. исключив посещение офисов банка.

ИСТОЧНИК KP.RU